In Anbetracht der vorläufigen Zahlen der CME Group für die Rohöl-Futures-Märkte haben die Anleger ihre Open Interest-Positionen am Donnerstag um mehr als 14K Kontrakte reduziert, nachdem sie drei Tage in Folge gestiegen waren. Das Volumen folgte diesem Trend und sank um etwa 4,1K Kontrakte. WTI nähert sich der Region um $95,00 Die WTI-Preise setzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...