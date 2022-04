Gegen Mittag steigt der EuroStoxx50 um 1,46 Prozent auf 3857,95 Punkte.Paris / London - Nach der verhaltenen Vortagesentwicklung haben die europäischen Aktienmärkte am Freitag an Fahrt gewonnen. Die Gewinne reichen bislang zwar noch nicht, die Verluste aus dem Wochenverlauf auszugleichen, aber bis gegen Mittag stieg der EuroStoxx 50 immerhin um 1,46 Prozent auf 3857,95 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 1,36 Prozent auf 6549,36 Punkte an.

