Neue Woche, neues Glück - oder, im vorliegenden Fall, neues Thema. Und da hatte ich mir für diese Ausgabe eigentlich den Oberbegriff NFT's zurechtgelegt; Sie wissen schon, diese "Non-Fungible Token", zertifizierte digitale Unikate, die (wie Kryptowährungen) an Blockchains angehängt sind. Schöne neue (Schein-)Welt, denn ähnlich wie bei Bitcoin & Co ist der Markt zwar extrem gehypt, aber auch ebenso undurchsichtig und unreguliert. Sei es drum, ich fand das jedenfalls hochspannend, allerdings entschied die Redaktionssitzung ziemlich zügig auf "zu umfangreich für dieses Format". Nun gut, dann werde ich bei Gelegenheit ein Essay darüber schreiben, vielleicht an Ostern, da sind ja ein paar Tage frei. Weswegen, und damit kommen wir zu einem Hinweis in ureigener Sache, der Market Mover in der kommenden Woche auch am (Grün-)Donnerstag erscheinen wird, save the Date! Wenn Sie sich jetzt aber fragen, wie um alles in der Welt der Bogen hin zu den Märkten geschlagen werden soll, dann habe ich hier den guten alten Doppelpunkt im Gepäck: ...

