Die Off-Grid-Expo-Messe hat Spenden der letzten Veranstaltung an die NGO humedica übergeben. Auch in diesem Jahr findet die größte Konferenz für netzferne Energie- und Wasserlösungen in Augsburg statt. Die Messe Augsburg hat ihre Off-Grid-Spende der letzten Off-Grid-Expo udn Konferenz übergeben. Wie die Messe mitteilte, handelt es sich um eine Zuwendung von 1.000 Euro. Diese nahm Carina Freudig vom Verein humedica übergeben."Unsere Off-Grid-Ausstellercommunity hat zusammen mit unserem Partner Phaesun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...