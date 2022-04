Zur Entscheidung der Vereinten Nationen, Russland aus dem Menschenrechtsrat auszuschließen, sagte ein Kreml-Sprecher am Freitag laut Reuters: "Es wurde antirussischer Druck auf Länder ausgeübt, die versucht haben, eine ausgewogene Position einzunehmen, und Moskau versteht das". "Russlands Sondereinsatz in der Ukraine könnte in absehbarer Zeit abgeschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...