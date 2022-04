Düsseldorf - Zum Auftakt des 29. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Hansa Rostock hochverdient mit 3:0 gewonnen. Ao Tanaka (13.) und Shinta Appelkamp (64.) und Khaled Narey (90. Minute) schossen die Treffer.



Rostock hatte kaum Gelegenheiten außer einer ebenso dicken wie vergebenen Chance in der zweiten Halbzeit. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Regensburg und Ingolstadt endete unentschieden mit einem 1:1. In der Tabelle ist Regensburg auf Platz zehn, Rostock auf elf, Düsseldorf auf zwölf und Ingolstadt auf Position 17.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de