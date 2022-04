Der Pharmakonzern hat in den vergangenen Wochen einen beeindruckenden Wandel vollzogen. War das Unternehmen und vor allem die Aktie in den vergangenen Monaten so etwas wie ein Sorgenkind unter den Anlegern, hat sich das Blatt nun komplett gedreht. Geht es nach den Analysten, hat die Rallye noch weiteres Potenzial!

Das dominierende Thema der vergangenen Monate und Jahre bei Bayer war die unsägliche Monsanto-Übernahme und die damit verbundene Klagewelle durch Glyphosat-Geschädigte. Zwar musste Bayer hier einiges an Schadensersatz zahlen, doch seit dem Herbst 2021 konnte der Konzern auch einige Rechtsstreitigkeiten für sich entscheiden, womit das Thema ein wenig in den Hintergrund gerückt ist.

Dementsprechend positiv hat sich auch der Aktienkurs in den vergangenen Wochen entwickelt. So ist Bayer mittlerweile das Nonplusultra ...

Den vollständigen Artikel lesen ...