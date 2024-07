Die SAP-Aktie gehört in diesem Jahr zu den absoluten Kurstreibern im DAX. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie des Softwarekonzerns um rund 40 Prozent zulegen und ist in diesem Zeitraum hinter Siemens Energy, Rheinmetall und Commerzbank die viertbeste Aktie im DAX. Heute steht die Aktie nach einem starken zweiten Quartal gut sechs Prozent im Plus und erreicht damit ein Allzeithoch. Auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...