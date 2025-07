Wie gewöhnlich hat Europa mal wieder technologische Trends verschlafen und hängt in Sachen KI derzeit ordentlich hinterher. Genau das soll sich nun mit großen Investitionen ändern. 20 Milliarden Euro sollen in fünf gigantische Rechenzentren fließen, eines davon soll auch in Deutschland entstehen. Allerdings sorgen die Pläne nicht nur für Begeisterung.

Den vollständigen Artikel lesen ...