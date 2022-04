Paris - Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt der amtierende Präsident Emmanuel Macron ersten Prognosen zufolge vorn. Dem Sender France 2 zufolge kommt Macron auf 28,1 Prozent der Stimmen.



Auf Platz zwei folgt Marine Le Pen mit 23,3 Prozent. Dahinter folgen Jean-Luc Mélenchon und Eric Zemmour. Mit diesem Ergebnis würde es wie schon 2017 zur Stichwahl zwischen Macron und seiner Herausforderin Le Pen kommen. Der zweite und entscheidende Wahlgang findet in zwei Wochen am 24. April statt.



Insgesamt waren fast 49 Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen, bis 17 Uhr hatten dem französischen Innenministerium zufolge knapp 65 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das waren zu diesem Zeitpunkt fast fünf Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren. Insgesamt standen zwölf Kandidaten zur Wahl.

