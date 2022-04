Die Europäische Union unterstützt mit den beiden Kampagnen "Get a Fruit" und "Refresh Your Life" den Genuss von europäischem Obst. Unter dem Motto "Enjoy, it's from Europe" soll eine Rückbesinnung auf heimische europäische Früchte erfolgen. Get a Fruit - Kampagne Copyright: © www.getafruit.eu Dies geschieht im...

Den vollständigen Artikel lesen ...