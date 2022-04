TOMRA Food präsentierte auf der Veranstaltung Fruit Logistica in Berlin seine neue automatische Kistenpacktechnologie, KETE16. Die KETE16 automatisiert den Prozess des Platzierens von Schalen und Klappschalen in Kisten, Trays, Kartons und Stiegen und fügt sich reibungslos in die Geschwindigkeit und Kapazität der schnellsten Abfüllmaschine, CURO16, ein. Die KETE16 ist in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...