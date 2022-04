Das Unternehmen legte im Startquartal 2022 in allen drei Weltregionen im zweistelligen Bereich zu. Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Bossard zuversichtlich.Zug - Die Bossard-Gruppe hat im ersten Quartal 2022 den Wachstumskurs fortgesetzt. In allen drei Weltregionen legte das Unternehmen im Startquartal 2022 im zweistelligen Bereich zu. Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Bossard zuversichtlich. Der Umsatz stieg im ersten Jahresviertel um 19,1 Prozent auf 291,6 Millionen Franken, wie der Spezialist für Verbindungstechnik am Montag mitteilte.

