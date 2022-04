Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenstart kaum von der Stelle.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich die Kurse zum Wochenstart kaum von der Stelle. Nachdem der Leitindex SMI am Freitag die zweite Woche in Folge mit Gewinnen beendet hatte, hielten sich Investoren zu Beginn der verkürzten Osterwoche zunächst zurück, heisst es einstimmig im Handel. So bleibe auch das Umfeld wegen des fortdauernden Ukraine-Krieges, der Inflationssorgen und der steigenden...

