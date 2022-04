FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.04.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 510 (570) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AG BARR TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 660 (580) PENCE - BERENBERG RAISES IMPACT HEALTHCARE REIT PRICE TARGET TO 135 (125) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS WISE PRICE TARGET TO 460 (660) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 460 (455) PENCE; 'UNDERPERF.' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1089 (1972) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WPP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1235 (1450) PENCE - GOLDMAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 5300 (4200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1900 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 720 (600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ITV PRICE TARGET TO 97 (94) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 222 (214) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3225 (2892) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 7300 (5460) PENCE - GOLDMAN REINITIATES PEARSON WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1026 PENCE - INVESTEC CUTS METRO BANK PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 105 (110) PENCE - JEFFERIES CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 (2700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS B&M PRICE TARGET TO 520 (580) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 365 (440) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 170 (250) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 6350 (8500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9800 (8500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SAINSBURY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 300 PENCE - JEFFERIES RAISES WOOD GROUP TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 150 PENCE - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 370 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1940 (1930) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SHORE CAPITAL RESUMES NEXT PLC WITH 'HOLD' - TARGET 6000 PENCE - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1790 (1680) PENCE - 'NEUTRAL'



