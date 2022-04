Europäische Indizes handeln schwächer DE30 in kurzfristiger Handelsspanne gefangen Rheinmetall springt um 5% nach Auftrag der britischen Regierung Die europäischen Aktienindizes notieren zu Beginn der neuen Woche schwächer. Der bisherige Wochenverlauf war für die europäischen Blue-Chip-Indizes recht volatil, wobei die Schwankungsbreite (Tageshoch zu Tagestief) in fast allen Fällen mehr als 1% betrug. Der niederländische AEX (NED25) ist einer der größten Nachzügler und verliert aktuell rund 1,1%, während der polnische WIG20 (W20) mit einem Plus von 1,4% besser abschneidet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...