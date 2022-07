Am Konsolidierungstrend beim USD/CNH wird sich in nächster Zeit nichts ändern, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir haben gestern hervorgehoben, dass die "Momentum-Indikatoren neutral" sind und wir erwarteten, dass der USD "innerhalb einer Spanne von 6,6900/6,7200 seitwärts handelt". ...

