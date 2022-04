Der Solaratlas des Landes Brandenburg gibt Auskunft, welche Dächer für Photovoltaik-Anlagen geeignet sind. Zudem zeigt er, wo EEG-geförderte und förderfreie Solarparks mit welcher Leistung entstehen könnten.Insgesamt 4,6 Gigawatt Photovoltaik-Leistung sind in Brandenburg heute installiert - ein Gigawatt mehr als in der Energiestrategie 2030 vorgesehen, aber zugleich nur ein Bruchteil dessen, was in dem Bundesland möglich wäre. Die Landesregierung hat daher nun den Solaratlas Brandenburg online gestellt. Er zeigt anhand einer Karte für jedes einzelne Gebäude, ob die Dachfläche für Photovoltaik ...

