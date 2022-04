Der EUR/USD trifft auf eine kritische Unterstützungsmarke - Die Bullen erwarten in den kommenden Tagen eine deutliche Korrektur. - Der EUR/USD tendiert in der Mitte des asiatischen Handels wieder unverändert, da sich der Kurs wieder in Einklang mit dem vorherrschenden Trend bewegt. Die Bären sind auf dem Vormarsch, doch die Wochen- und Tages-Charts ...

