Als einer der wenigen Werte konnte die Aktie des Heidelberger Baustoffkonzerns ISIN: DE0006047004 am Montag im DAX zulegen. Nun dürfte es spannend werden, ob HeidelbergCement am Dienstag nachlegt und das Tal der Tränen verlassen werden kann. Nach einem Tief am Donnerstag bei 48,80 Euro hat sich Aktie zwei Tage relativ stabil um 50,00 Euro gehalten und auch das Tief am Montag endete bei 49,83 Euro. Der Relative-Stärke-Indikator hat sich wieder nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...