Der NZD/USD notiert wenig verändert und das weitere Geschehen hängt stark von der morgigen Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ab. Die Volkswirte der ANZ Bank erwarten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, die den Kiwi unterstützen dürfte. Wichtige Zitate "Der USD bewegt sich in der Nähe der Höchststände nach COVID (auf DXY-Basis), nachdem ...

