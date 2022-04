Der SMI verliert gegen 09.15 Uhr 1,19 Prozent auf 12'379,09 Punkte.Zürich - Die Finanzmärkte kommen nicht zur Ruhe. Am Dienstag sorgt die übliche Mischung aus Inflations-, Zins- und Wachstumssorgen zusammen mit dem anhaltenden Krieg in der Ukraine für einen schwächeren Handelsauftakt. Dabei hatte der Leitindex SMI am vergangenen Freitag noch die zweite Woche in Folge mit Gewinnen beendet. Im Tagesverlauf stehen in den USA Inflationsdaten auf der Agenda.

