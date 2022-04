Charles Evans, Präsident der Chicagoer Fed und Mitglied des Offenmarktausschusses, sagte am Montag, dass die hohen Preise in den USA länger anhalten werden, als er ursprünglich angenommen hatte, allerdings nicht dauerhaft, berichtete Reuters. Die Fed müsse sich in ihrer Reaktion neu positionieren, sagte er und merkte an, dass der Druck auf die Versorgungskette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...