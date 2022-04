FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 4100 (5500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (10000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 880 (940) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 205 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS TARGET TO 860 (670) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2960 (3072) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INVESTEC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 535 (470) PENCE - GOLDMAN STARTS INTERMEDIATE CAPITAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2480 PENCE - HSBC CUTS SAFESTORE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1515 (1200) PENCE - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1668 (1595) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ROLLS-ROYCE TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 75 (140) PENCE - RBC CUTS GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1030) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 147 (157) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1685 (1655) PENCE - 'BUY'



