"Jetzt wird also auch die 8 %-Marke geknackt. Doch dies ist nur ein Teil der schlechten Nachricht. Beunruhigend ist darüber hinaus, dass der Preisauftrieb an Breite gewinnt."«Jetzt wird also auch die 8 %-Marke geknackt. Doch dies ist nur ein Teil der schlechten Nachricht. Beunruhigend ist darüber hinaus, dass der Preisauftrieb an Breite gewinnt. Auch ohne die volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise liegt die Teuerungsrate mittlerweile bei 6.6 %. Das ist zwar etwas weniger als erwartet wurde, dennoch liegt Inflation über dem Vormonatswert.

