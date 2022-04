Infolge der Beteiligung der Vaudoise-Gruppe am Aktienkapital der Gesellschaft SEG Suisse Estate Group SA hat die Generalversammlung der Procimmo SA Bruno Férolles in den Verwaltungsrat berufen.Zürich - Infolge der Beteiligung der Vaudoise-Gruppe am Aktienkapital der Gesellschaft SEG Suisse Estate Group SA hat die Generalversammlung der Procimmo SA Bruno Férolles in den Verwaltungsrat berufen. Bruno Férolles wird die Interessen der Vaudoise-Gruppe im Verwaltungsrat vertreten. Férolles, der seit 2013 bei der Vaudoise-Gruppe tätig ist, arbeitet derzeit als Deputy CIO in der Abteilung Asset...

Den vollständigen Artikel lesen ...