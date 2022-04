In vielen ländlichen Regionen gibt es kaum noch Läden zur Grundversorgung. So auch in der 2.000-Seelen-Gemeinde Pettstadt im Landkreis Bamberg. Abhilfe schafft nun "Josefs Nahkauf Box": Der erste "Walk-In-Nahkauf" bietet Lebensmittel und mehr zu fast jeder Tages- und Nachtzeit - und kommt komplett ohne Personal aus. (v.l.) Günther Schmid,...

Den vollständigen Artikel lesen ...