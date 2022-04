Am 7. April Vormittag öffnete die 55. Globus Markthalle seine Türen. Bei der Eröffnung im Rostocker Ostsee Park schnitten am frühen Morgen Globus Geschäftsführer Jochen Baab, Bürgermeister Holger Kutschke und Globus Geschäftsleiter Ringo Sauer feierlich das Band durch. Globus hatte den ehemaligen real-Markt am 24. März 2022 übernommen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...