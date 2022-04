Der weltgrösste Schokoladekonzern hat im per Ende Februar zu Ende gegangenen ersten Semester deutlich mehr verkauft als im Jahr davor.Zürich - Der weltgrösste Schokoladekonzern Barry Callebaut (BC) hat im per Ende Februar zu Ende gegangenen ersten Semester deutlich mehr verkauft als im Jahr davor. Umsatz und auch Betriebsgewinn stiegen kräftig. Entsprechend bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele. Das Verkaufsvolumen stieg in der Periode von September 2021 bis Februar 2022 um 8,7 Prozent auf 1,165 Millionen Tonnen...

