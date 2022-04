Der ehemalige Raiffeisen-Chef ist am Mittwoch wegen mehrfacher Veruntreuung, mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung schuldig gesprochen worden.Zürich - Das Bezirksgericht Zürich hat am Mittwoch den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz wegen mehrfacher Veruntreuung, mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung schuldig gesprochen. In mehreren Punkten wurde er aber freigesprochen. Folgt in Kürze mehr… (awp/mc/ps)...

