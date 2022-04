Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft dank Kursgewinnen des Schwergewichts Roche kaum verändert.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Geschäft dank Kursgewinnen des Schwergewichts Roche kaum verändert. Vor dem Beginn der US-Quartalsbilanzsaison und den Osterfeiertagen hielten sich die Anleger zurück, sagt ein Händler. «Inflationsangst, Ukrainekrieg und Lockdowns in China, dazu zunehmende Rezessionsbefürchtungen. Das hält die Anleger an der Seitenlinie»...

