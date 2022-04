Die britische Supermarktkette Tesco plc (ISIN: GB00BLGZ9862) wird eine Schlussdividende in Höhe von 7,70 Pence (Vorjahr: 5,95 Pence) an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 24. Juni 2022 (Record day: 20. Mai 2022). Eine Zwischendividende (3,20 Pence) wurde bereits im November bezahlt. Damit werden insgesamt 10,90 Pence (ca. 13,07 Eurocent) für das letzte Geschäftsjahr bezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ...

