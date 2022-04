FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 2125 (2280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 360 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BOFA RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 800 (780) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FERGUSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 9960 (13260) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD GROUP TARGET TO 4770 (5230) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1160) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 29 (40) PENCE - JPMORGAN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 900 PENCE - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4200 (3600) P - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 900 (780) PENCE - JPMORGAN RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 575 (520) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD TARGET TO 2550 (2450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ITM POWER TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 500 (300) P. - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'OUTPERFORM'



