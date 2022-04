In der Beitrags-Serie erklären die Kapitalmarkt-Experten der Quirin Privatbank Schritt für Schritt wie ein Börsengang (Initial Public Offering - IPO) abläuft. Von den Vorbereitungen bis hin zum Start auf dem Börsenparkett erfahren am Kapitalmarkt interessierte Unternehmer und Unternehmen, worauf es bei einem IPO ankommt. Im zweiten Teil erklärt Carsten Peter, Direktor Corporate Finance bei der Quirin Privatbank, die Etappen nach dem Start: die Erstellung des Wertpapierprospekts und die Entwicklung der Equity Story sowie die Due Diligence.Von Carsten PeterHerr Peter, im ersten Beitrag der Kapitalmarkt-Serie sprachen Sie über die allgemeinen Rahmenbedingungen, die ein Unternehmen erfüllen sollte, wenn es ein IPO plant. Was sind die ersten Schritte im Prozess zum Listing an der Börse?Carsten Peter: Nach dem Pitch - also dem ersten Austausch mit der Gesellschaft - wird der Mandatsvertrag verhandelt. Anschließend werden gleich mehrere Prozesse angestoßen, die zu großen Teilen parallel ablaufen. Im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung werden die Bereiche Financial, Legal, Commercial und Tax abgedeckt. Ziel ist es, das Geschäftsmodell sowie die Planung und Finanzen des Unternehmens und den Wettbewerb zu analysieren. Gleichzeitig wird ggf. auch die Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft (AG) umgesetzt und entschieden, in welchem Marktsegment das Unternehmen ...

