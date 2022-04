Die Verbraucherpreisinflation in Großbritannien ist im März stärker gestiegen als erwartet - GBP/USD steigt nach den britischen Daten über 1,3020. - Die vom britischen Office for National Statistics am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigen, dass die jährliche Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex (CPI), im März auf 7% gestiegen ist, gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...