Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten hat am Dienstag zum sechsten Mal in Folge den Aufwärtstrend ausgeweitet, diesmal um fast 7K Kontrakte, wie die vorläufigen Daten der CME Group zeigen. Das Volumen hingegen machte zwei aufeinanderfolgende Pullbacks rückgängig und fiel um rund 6,5K Kontrakte. Gold bleibt auf $2000 fokussiert er Goldpreis ...

