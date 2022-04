In ihrer neuen Funktion ist Hofer für das gesamte institutionelle Auslandsgeschäft ausserhalb des deutschen Marktes zuständig.Frankfurt - Sandra Hofer übernimmt bei Union Investment mit Wirkung zum 1. Mai 2022 die Leitung des internationalen Geschäfts mit institutionellen Kunden. In ihrer neuen Funktion ist sie für das gesamte institutionelle Auslandsgeschäft ausserhalb des deutschen Marktes zuständig, das neben ausgewählten Märkten in Kontinentaleuropa auch Grossbritannien und eine Reihe asiatischer Länder umfasst.

