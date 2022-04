Die Anleger hätten sich am Mittwoch vor den Osterfeiertagen, aber auch vor der Sitzung der EZB am Donnerstag zurückgehalten, hiess es im Handel.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Mittwoch unverändert geschlossen. Die Anleger hätten sich vor den Osterfeiertagen, aber auch vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag zurückgehalten, hiess es im Handel. Gestützt wurde der Markt nicht zuletzt von Kursgewinnen bei den defensiven Schwergewichten. Im Fokus der Investoren stand weiterhin die hohe...

Den vollständigen Artikel lesen ...