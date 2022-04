Michael Eisenrauch wird per 1. September 2022 Nachfolger von Stefan Gempeler als Leiter Operations und IT und Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant.Bern - Dr. Michael Eisenrauch wird per 1. September 2022 Nachfolger von Stefan Gempeler als Leiter Operations und IT und Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant. Michael Eisenrauch hat seine berufliche Karriere 1991 bei einer Bank in Österreich gestartet, wo er diverse Stationen im Vertrieb und in der Verarbeitung durchlaufen hat. Nach einem Wechsel in eine Unternehmensberatung wechselte er 2009...

