Die ersten Zespri SunGold Kiwis dieser Saison haben den Hafen von Tauranga verlassen und sind auf dem Weg zum Hafen von Zeebrugge, wo sie Ende April erwartet wird. Die erste Lieferung von Zespri Green Kiwis wird voraussichtlich im Mai in Europa eintreffen. Der Ceres Two beim Verlassen des Hafens von Tauranga. Foto © Jamie Troughton/Dscribe Media Services In...

