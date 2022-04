Die Compagnie des Amandes richtet drei neue Plantagen in dem Süden ein und setzt ihre Dynamik der Schaffung des Mandelsektors "Made in France" fort. Mit diesen drei neuen Projekten deckt die Compagnie des Amandes nun mehr als 200 ha Mandelfarmen in Zusammenarbeit mit den Erzeugern ab. Bildquelle: Shutterstock.com Die Besonderheit dieser Partnerschaft liegt in der Tatsache,...

