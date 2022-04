Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der Fed, sagte am Mittwoch, er befürworte eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte auf der bevorstehenden Fed-Sitzung im Mai und möglicherweise weitere Erhöhungen in derselben Größenordnung auf den Sitzungen im Juni und Juli, berichtete Reuters unter Berufung auf Kommentare in einem CNBC-Interview. Zusätzliche ...

