Edelmetalle zeigen in den letzten Tagen wieder deutliche Kurszuwächse, am Beispiel vom Gold-Future konnte sogar eine äußerst wichtige Hürde verlaufend um 1.965 USD geknackt werden. Damit scheint auch der Boden der letzten Wochen erste Früchte zu tragen, ein Rücklauf an die aktuellen Jahreshochs ist nun in greifbare Nähe gerückt. Nach Ausbruch des Edelmetalls Gold aus einem längerfristigen Abwärtstrend Mitte Februar kam es zu einem regelkonformen Kaufsignal und Zugewinnen bis Anfang März auf 2.070 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...