Estée Lauder gab heute bekannt, dass die Schauspielerin, Autorin, Model und Anti-Aging-Aktivistin Paulina Porizkova als neueste globale Markenbotschafterin zur Marke zurückkehren wird. Porizkova war von 1988 bis 1995 als Werbegesicht für Estée Lauder tätig und trat in einigen der berühmtesten Kampagnen der Marke auf, wodurch sie sich ihren Platz als Ikone der Schönheitsindustrie sicherte. Die Entwicklung der Partnerschaft zwischen Estée Lauder und Porizkova markiert eine neue Art der Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, Schönheitsideale neu zu definieren. Als eine der einflussreichsten und authentischsten Stimmen, die das Gespräch über Alterung, Schönheit und Selbstwert anführt, wird Porizkova ihre äußerst einflussreiche Plattform nutzen, um Frauen auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu bestärken, ihren Wert zu erkennen und ihre Schönheit in jedem Alter zu feiern.

"In den letzten 30 Jahren bin ich zu einer Frau geworden, die eine Stimme, eine starke Meinung und ein noch stärkeres Selbstbewusstsein hat. Estée Lauder hat mich angesprochen, um wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, und zwar nicht trotz dieser Werte, sondern wegen ihnen", sagte Porizkova. "Im Gegensatz zum ersten Mal ist dies mehr als nur ein Job. Es ist meine Bestimmung eine Gelegenheit, genau so zu sein, wie ich bin, nur über Produkte zu sprechen, die ich wirklich liebe und an die ich glaube, und Frauen auf der ganzen Welt zu zeigen, dass mit dem Alter auch Kraft und Möglichkeiten kommen. Hier geht es um mehr als nur um Repräsentation. Es geht darum, gesehen und gefeiert zu werden."

Porizkova wird Hautpflege- und Make-up-Produkte bewerben, die authentisch mit ihren Pro-Aging-Werten übereinstimmen, und gleichzeitig die Diskussion vorantreiben und die Gemeinschaft rund um die Themen fördern, für die sie sich am meisten begeistert.

"Der heutige Tag markiert einen Meilenstein für die Marke, da wir Paulina wieder in der Estée Lauder-Familie willkommen heißen; diesmal nicht als Werbegesicht, sondern als Vorbild", sagte Justin Boxford, Global Brand President von Estée Lauder. "Paulinas Stimme, Authentizität und Fähigkeit, sich auf tiefster Ebene mit Frauen zu verbinden, verkörpern alles, wofür Estée Lauder steht. Sie verändert die Diskussion über das Altern, und wir wollen das Sprachrohr sein, um ihre Botschaft zu verbreiten."

Porizkovas erste Kampagne wird im Frühjahr 2025 in Print-, Digital- und In-Store-Medien zur Unterstützung von Estée Lauders Revitalizing Supreme+-Franchise erscheinen. Porizkova reiht sich in die aktuelle Liste der globalen Talente von Estée Lauder ein, zu denen Ana de Armas, Bianca Brandolini, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, IU, Karlie Kloss, Shu Qi und Yang Mi gehören.

Über Paulina Porizkova

Paulina Porizkova ist eine in der Tschechoslowakei geborene Schauspielerin und Autorin. Als ehemaliges Model war sie die erste Frau aus Mitteleuropa, die 1984 auf dem Cover der Badeanzugausgabe von Sports Illustrated erschien. 1988 wurde sie als Werbegesicht von Estée Lauder zu einem der bestbezahlten Models der Welt. Sie hat in 16 Filmen und einer Reihe von Fernsehsendungen als Schauspielerin mitgewirkt und war Teil der Jury in Staffel 10 von America's Next Top Model. Ihr Debütroman "A Model Summer" wurde 2007 veröffentlicht und ihr Sachbuchdebüt "No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful" erschien im November 2022. Paulina ist eine einflussreiche Anti-Aging-Aktivistin und kehrte kürzlich als globale Markenbotschafterin zu Estée Lauder zurück.

Über Estée Lauder

Die Marke Estée Lauder ist das Aushängeschild von The Estée Lauder Companies Inc. Gegründet wurde das Unternehmen von Estée Lauder, einer der ersten Unternehmerinnen der Welt. Heute führt die Marke ihr Erbe fort, indem sie die innovativsten, anspruchsvollsten und leistungsstärksten Hautpflege- und Make-up-Produkte sowie Kultdüfte kreiert allesamt geprägt von einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen. Heute ist Estée Lauder in mehr als 150 Ländern auf der ganzen Welt und an Dutzenden von Kontaktpunkten für seine Kunden da vom Ladengeschäft bis hin zur digitalen Welt. Und jede dieser Kundenbeziehungen reflektiert die kraftvolle und authentische Sichtweise von Estée.

