Auch gegenüber dem Franken hat der Euro angezogen und kostet aktuell 1,0184 Franken nach 1,0172 am Vorabend.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag an seine Vortagesgewinne angeknüpft und ist über 1,09 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0914 Dollar. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro angezogen und kostet aktuell 1,0184 Franken nach 1,0172 am Vorabend. Am Vortag notierte der Euro im Tief um die Mittagszeit gar unter 1,01 Franken. Der Dollar zeigt sich derweil zum Franken...

