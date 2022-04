First Solar meldet eine Modullieferung an einen Großkunden - den Goldminenbetreiber NMG in Nevada. Die Photovoltaik-Anlage für die Goldmine soll eine Leistung von 260 MW haben und im zweiten Quartal 2023 in Betrieb gehen. NMG ist mit jährlich rund 3,5 Millionen Unzen Gold laut First Solar der größte goldproduzierende Komplex der Welt. Es ist ein Joint Venture der Barrick Gold Corporation und der Newmont Corporation und wird von Barrick betrieben.Nach eigenen Angaben legt NMG großen Wert auf Umweltschutz. ...

