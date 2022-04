Frank Fischer (Shareholder Value): Inflation weiter rauf, Rezession voraus?

04.04.2022 - Das Gespenst der Stagflation geht an den Kapitalmärkten wieder um. Und der Grund liegt auf der Hand: die Inflation in Deutschland ist mittlerweile bei 7,3 Prozent angekommen, während die Wirtschaftsprognosen weiter zurückgeschraubt werden. Das könnte in den kommenden Wochen und Monaten auf eine gefürchtete Stagflation hindeuten.

Fondsmanager Frank Fischer erläutert im Gespräch mit Endrit Cela von den Kollegen von Shareholder Value TV die Wahrscheinlichkeit einer Stagflation und gibt Tipps, wie man sich als Anleger auf ein solches Szenario vorbereiten kann.

Erfahren Sie mehr in der aktuellen Ausgabe "Value Kompakt April 2022" .

Finden Sie hier weitere Artikel und Informationen der Shareholder Value Management AG.