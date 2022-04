Am 31. März 2022 speiste die Enercon E-147 der Bürgerwindgesellschaft Bürgerwindgesellschaft "BWP Letter Görd GmbH & Co. KG" aus Coesfeld erstmals Strom ins Netz. Sie ist die Jubiläumsanlage der BBWind. Der Bürgerenergie-Dienstleister BBWind Projektberatungsgesellschaft mbH hat somit pünktlich zu seinem zehnjährigen Bestehen die 100ste Windenergie-Anlage in Betrieb genommen.Die jüngste Anlage von Enercon eine Nennleistung von 5 MW, 228,6 m Gesamthöhe und einen Rotordurchmesser von 147 m. Laut Bauleiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...