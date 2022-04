"Da wir auf jeglichen Einsatz von Chemikalien verzichten, ist der Aufwand auf unserer Plantage in Peru noch einmal grösser. Das entscheidende jedoch ist, dass die Einheimischen von der Arbeit leben können."Von Dominik Buholzer Moneycab.com: Herr Schwegler, wie schmeckt der perfekte Kaffee? Thomas Schwegler: Wie die Kaffee von «Tropical Mountains». Im Ernst: Das lässt sich so nicht beantworten. Wir haben festgestellt, dass im Norden von Europa unser hell gerösteter Kaffee besser ankommt, während wir in der Schweiz in erster Linie dunkel gerösteten verkaufen. Letzteres hängt wohl mit der Nähe zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...