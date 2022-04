An Zinsanhebungen führt kein Weg vorbei. Es ist hoffentlich nur noch eine Frage der Zeit, ehe die EZB dann der US-Notenbank folgt und die geldpolitischen Zügel deutlicher strafft.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die EZB belässt ihre Geldpolitik unverändert. Das Wichtigste zuerst: Die EZB anerkennt, dass der Preisauftrieb an Breite gewinnt. Der durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufene Energiepreisanstieg hat nun Auswirkungen auf das breite Preisgefüge. Die Aufwärtsrisiken für die weitere Inflationsentwicklung hätten sich intensiviert.

